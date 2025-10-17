Скидки
Даниил Медведев назвал ключевые моменты матча с Фабианом Марожаном в Алма-Ате

Даниил Медведев назвал ключевые моменты матча с Фабианом Марожаном в Алма-Ате
14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал ключевые моменты победы в матче 1/4 финала турнира ATP-250 в Алма-Ате. Даниил в двух сетах обыграл венгра Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 11:00 МСК
Фабиан Марожан
52
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Ну, на матчболах такое бывает. На 40:0 я немножко промазал вторую. Подумал ещё: «Зачем мне её просто подавать?» Рискнул, и там совсем немножко промазал. На 40:15 пошёл к сетке, мог сыграть чуть-чуть лучше. То есть в каждом розыгрыше можно объяснить какую-то логику. Рад, что при «ровно» я сумел собраться и совсем кстати для меня тут выпадает два эйса. Так что тут получилось всё вообще супер, идеально. И то же самое было при 4:5 в конце первого сета. Такие важные, ключевые моменты бывают в каждом матче — и в твою сторону, и в чужую. И как только у тебя появляется брейк-пойнт, его нужно стараться реализовывать. То же самое касается и него. У него был в этом матче, в принципе, наверное, вот этот единственный гейм, не считая опять же заключительного, где была хоть вообще какая-то борьба на моей подаче.

В принципе, все остальные геймы я шёл легко. Да было, конечно, что он пару раз угадал, куда я подам первую, и хорошо принял. Но я рад, что смог просто бороться за эти мячи, особенно на 30:40. Сам отлично сыграл. Я немножко оказался в защите, но повезло, он как бы меня не дожал. Бывает. Рад, что смог победить двух сетах, — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

