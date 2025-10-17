Зверев: я всё ещё третий в мире. Но Синнер и Алькарас сейчас на много световых лет впереди

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил доминирование итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в современном мужском теннисе.

— В конце прошлого года вы говорили о том, что выиграете турнир «Большого шлема» в этом году. Это всё ещё ваша цель?

— В этом году речь идёт о здоровье, потому что турниры «Большого шлема» уже позади. В конце концов, я всё ещё третий номер в мире. Есть, конечно же, Янник и Карлос, которые сейчас на много световых лет впереди нас. Они намного, намного лучше нас, но есть Фриц, я и Новак, а также, например, Дрейпер.

Нельзя просто сказать, что в ближайшие 10 лет Янник и Карлос выиграют все турниры, а мы будем просто сидеть и смотреть. Нам нужно соревноваться с ними и помнить об этом. Но опять же сейчас я думаю не об этом. Здоровье — это самое главное, — приводит слова Зверева Ubitennis.