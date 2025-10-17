Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев: в начале года я был очень близок к первому месту рейтинга ATP

Александр Зверев: в начале года я был очень близок к первому месту рейтинга ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о целях на ближайшее время, а также оценил свои перспективы.

«Для меня главная цель — быть здоровым, в форме и на том уровне, на котором я хочу играть в теннис. Ведь в начале года я был вторым номером в мире и очень близок к первому. Поэтому я осознаю свой уровень, когда я здоров. Но этот год был для меня физически сложным: много проблем, много травм.

К сожалению, сейчас у меня ещё одна, поэтому моя цель — быть на 100% здоровым, а затем снова найти свою игру, быть на своём максимальном уровне. Конечно, меня ещё ждут крупные турниры, я действующий чемпион в Париже, будет Итоговый турнир, который я уже дважды выигрывал. Конечно, всегда приятно выступать и побеждать там. Но я уже положил глаз на следующий год, и для меня важно сейчас вернуться в форму», — приводит слова Зверева Ubitennis.

Материалы по теме
Зверев: я всё ещё третий в мире. Но Синнер и Алькарас сейчас на много световых лет впереди
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android