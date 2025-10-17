Александр Зверев: в начале года я был очень близок к первому месту рейтинга ATP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о целях на ближайшее время, а также оценил свои перспективы.

«Для меня главная цель — быть здоровым, в форме и на том уровне, на котором я хочу играть в теннис. Ведь в начале года я был вторым номером в мире и очень близок к первому. Поэтому я осознаю свой уровень, когда я здоров. Но этот год был для меня физически сложным: много проблем, много травм.

К сожалению, сейчас у меня ещё одна, поэтому моя цель — быть на 100% здоровым, а затем снова найти свою игру, быть на своём максимальном уровне. Конечно, меня ещё ждут крупные турниры, я действующий чемпион в Париже, будет Итоговый турнир, который я уже дважды выигрывал. Конечно, всегда приятно выступать и побеждать там. Но я уже положил глаз на следующий год, и для меня важно сейчас вернуться в форму», — приводит слова Зверева Ubitennis.