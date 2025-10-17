Елена Рыбакина разгромила Томлянович и вышла в полуфинал Нинбо, где сыграет с Паолини

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/4 финала она одержала разгромную победу над австралийкой Айлой Томлянович со счётом 6:2, 6:0.

Матч продолжался 58 минут. За это время Рыбакина выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Томлянович ни одного эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Нинбо Елена Рыбакина поборется с восьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.