Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Айла Томлянович — Елена Рыбакина, результат матча 17 октября 2025, счёт 0:2, четвертьфинал WTA 500 Нинбо

Елена Рыбакина разгромила Томлянович и вышла в полуфинал Нинбо, где сыграет с Паолини
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/4 финала она одержала разгромную победу над австралийкой Айлой Томлянович со счётом 6:2, 6:0.

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 13:50 МСК
Айла Томлянович
104
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч продолжался 58 минут. За это время Рыбакина выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Томлянович ни одного эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Нинбо Елена Рыбакина поборется с восьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
Материалы по теме
Жасмин Паолини обошла Мирру Андрееву в гонке на Итоговый турнир WTA — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android