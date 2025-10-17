Янник Синнер опубликовал пост после победы над Джоковичем на Six Kings Slam – 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после победы над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam – 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

«Приятно вернуться на корт, очень рад вчерашнему матчу. Всегда огромная честь и привилегия делить корт с Новаком. Спасибо всем за невероятную поддержку, увидимся завтра в финале!» — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Six Kings Slam — 2025 проходит с 15 по 18 октября. Действующим победителем турнира является Синнер, который в финале соревнования прошлого года обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6: