Главная Теннис Новости

«Мой второй дом». Дакворт — об организации турнира ATP-250 в Алма-Ате

138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт прокомментировал организацию турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

— Джеймс, поздравляем с победой над третьим сеяным!
— Спасибо! Чувствую себя отлично. Мне нравится выступать в Казахстане: условия подходят моему стилю, мяч высоко отскакивает, а играть в зале я люблю. Турнир прекрасно организован, и я действительно ощущаю себя в Алма-Ате как дома.

— Можно сказать, что Казахстан стал для вас особенным местом?
— Да, это похоже на мой второй дом. Здесь удивительная атмосфера и потрясающий турнир, — приводит слова Дакворта пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.

