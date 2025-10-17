Скидки
Синнер встретился с известным блогером IShowSpeed. Он назвал Янника первой ракеткой мира

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретился с одним из самых популярных блогеров в мире IShowSpeed. Это произошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где в эти дни проходит выставочный турнир Six Kings Slam.

20-летний блогер заснял тренировку Синнера и за кадром назвал его первой ракеткой мира. Сейчас лидером мирового рейтинга является шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас. После тренировки Синнер и IShowSpeed немного пообщались.

В субботу, 18 октября, состоится финал Six Kings Slam между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Победитель получит $ 6 млн.

