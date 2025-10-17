Елена Рыбакина оценила свои перспективы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о борьбе за отбор на Итоговый чемпионат WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Не скажу, что чувствую давление. Конечно, было бы здорово отобраться. Но знаю, что для этого мне ещё нужно выиграть много матчей, не только здесь, но и на следующей неделе. Я просто стараюсь закончить сезон как можно лучше.

Самое главное — оставаться здоровой. Сезон был очень длинным, не таким уж удачным для меня, но я всё равно считаю, что он был довольно неплохой. Важно оставаться здоровой и быть готовой к следующему году», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.