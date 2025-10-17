Дакворт высказался о предстоящем матче с Медведевым в полуфинале турнира в Алма-Ате

138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт высказался о предстоящем полуфинальном матче на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В поединке за выход в финал он сыграет с 14-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

— Впереди полуфинал. Чего ждёте от матча?

— На этом этапе лёгких соперников не бывает, Даниил очень сильный соперник. Сегодня я сосредоточусь на восстановлении, а завтра выйду на корт с желанием получить удовольствие от игры и побороться за победу, — приводит слова Дакворта пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.