Дакворт высказался о предстоящем матче с Медведевым в полуфинале турнира в Алма-Ате
138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт высказался о предстоящем полуфинальном матче на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В поединке за выход в финал он сыграет с 14-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
138
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
— Впереди полуфинал. Чего ждёте от матча?
— На этом этапе лёгких соперников не бывает, Даниил очень сильный соперник. Сегодня я сосредоточусь на восстановлении, а завтра выйду на корт с желанием получить удовольствие от игры и побороться за победу, — приводит слова Дакворта пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.
