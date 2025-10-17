Скидки
Теннис

Синнер: моя главная цель в теннисе — выиграть каждый турнир «Большого шлема»

Синнер: моя главная цель в теннисе — выиграть каждый турнир «Большого шлема»
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил об амбициозной цели в своей карьере.

«Хочу играть на самом высоком уровне до конца сезона. Меня ждут важные турниры. Мне нужно поддерживать боевой дух, не позволять себе расслабляться и продолжать совершенствоваться каждый день. Именно это привело меня к тому, что я стал первой ракеткой мира. Моя главная цель в теннисе — выиграть каждый турнир «Большого шлема». Играю не ради рекордов, но на максимально возможном уровне», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Для достижения карьерного «Большого шлема» Синнеру не хватает только победы на «Ролан Гаррос».

