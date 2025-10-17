Скидки
Теннис

Дакворт — о победе над Коболли: стараюсь быть агрессивным и придерживаться своего стиля

138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт оценил своё выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В 1/4 финала он обыграл итальянца Флавио Коболли — 6:3, 6:2. В поединке за выход в финал Дакворт сыграет с 14-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 09:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Флавио Коболли
22
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

— На протяжении всей недели вы играете очень стабильно. В чём секрет успеха?
— Стараюсь быть агрессивным и придерживаться своего стиля. Даже когда результаты не приходили, продолжал усердно работать. Сейчас приятно видеть, что эти усилия приносят результат.

— Что стало ключевым фактором в сегодняшнем матче?
— Думаю, это приём подачи. Мне удалось оказывать давление на соперника именно за счёт качественных приёмов, это сыграло решающую роль, — приводит слова Дакворта пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.

