Дакворт — о победе над Коболли: стараюсь быть агрессивным и придерживаться своего стиля

138-я ракетка мира австралиец Джеймс Дакворт оценил своё выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В 1/4 финала он обыграл итальянца Флавио Коболли — 6:3, 6:2. В поединке за выход в финал Дакворт сыграет с 14-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

— На протяжении всей недели вы играете очень стабильно. В чём секрет успеха?

— Стараюсь быть агрессивным и придерживаться своего стиля. Даже когда результаты не приходили, продолжал усердно работать. Сейчас приятно видеть, что эти усилия приносят результат.

— Что стало ключевым фактором в сегодняшнем матче?

— Думаю, это приём подачи. Мне удалось оказывать давление на соперника именно за счёт качественных приёмов, это сыграло решающую роль, — приводит слова Дакворта пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.