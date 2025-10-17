Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик назвал лучших теннисисток в истории.

«Считаю, что нужно разделять мужской и женский теннис. На мой взгляд, лучшие теннисистки в истории — Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф и Серена Уильямс», – сказал Роддик в подкасте Armchair Expert.

Напомним, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф и Серена Уильямс — многократные чемпионки турниров «Большого шлема». За свою профессиональную карьеру американка Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.