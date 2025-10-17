Скидки
Чжу Линь — Диана Шнайдер, результат матча 17 октября 2025, счёт 1:2, четвертьфинал WTA 500 Нинбо

Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Нинбо, где сыграет с Екатериной Александровой
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/4 финала она одержала волевую победу над китаянкой Чжу Линь (219-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 15:05 МСК
Чжу Линь
219
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
2 		6 6
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Линь два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал турнира в Нинбо Шнайдер поборется с соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.

