Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Нинбо, где сыграет с Екатериной Александровой

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/4 финала она одержала волевую победу над китаянкой Чжу Линь (219-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Линь два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал турнира в Нинбо Шнайдер поборется с соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.