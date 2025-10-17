Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Нинбо, где сыграет с Екатериной Александровой
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/4 финала она одержала волевую победу над китаянкой Чжу Линь (219-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:1.
Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 15:05 МСК
219
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|1
|
|6
|6
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Линь два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в финал турнира в Нинбо Шнайдер поборется с соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.
