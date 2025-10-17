Международная федерация тенниса сменит название с 2026 года

Международная федерация тенниса (ITF) сменит название с 2026 года. International Tennis Federation будет называться World Tennis. Об этом сообщает пресс‑служба организации.

«Рекомендованное советом директоров и исполнительным комитетом ITF изменение названия призвано лучше отражать роль организации как глобального руководящего органа. Название World Tennis было выбрано после обширного периода исследований и обсуждения с заинтересованными сторонами, которые подтвердили необходимость в наименовании, которое наиболее эффективно отражало бы масштаб роли организации и её значимость для теннисной экосистемы», — говорится в сообщении ITF.

Решение о переименовании было принято большинством голосов национальных теннисных ассоциаций на ежегодном собрании. ITF была основана в марте 1913 года.