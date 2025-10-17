Скидки
Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Нинбо

Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Нинбо
17 октября в Нинбо (Китай) прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-500. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Нинбо (Китай). Полуфиналы:

  • Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Жасмин Паолини (Италия, 2);
  • Диана Шнайдер (Россия, 7) – Екатерина Александрова (Россия, 4).

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая ранее сообщила о досрочном завершении сезона-2025.

Сетка турнира в Нинбо
Календарь турнира в Нинбо
