Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Нинбо
17 октября в Нинбо (Китай) прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-500. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в полуфинал соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500 в Нинбо (Китай). Полуфиналы:
- Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Жасмин Паолини (Италия, 2);
- Диана Шнайдер (Россия, 7) – Екатерина Александрова (Россия, 4).
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая ранее сообщила о досрочном завершении сезона-2025.
