Медведев рассказал, что изменилось в его подаче после начала работы с тренером Юханссоном

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что изменилось в его подаче после начала работы с новым тренером шведом Томасом Юханссоном.

— Даниил, вы сегодня хорошо подавали. Что-то изменилось в подходе к подаче с того момента как начали тренироваться под руководством Томаса Юханссона?

— Конечно, но тут нет никакой магии. Нет такого, что они сказали мне одну вещь, и я такой: «Вау, они сделали мою подачу лучше!» Вообще сейчас я играю лучше. А когда играешь лучше, знаешь, что твой первый удар после подачи тоже лучше. И тогда меньше нервничаешь на своей подаче. А вот если не чувствуешь себя хорошо, иногда начинаешь думать: «А если мяч вернётся, что я делаю?» То есть это всё в совокупности. И, безусловно, сейчас мне высота помогает (Алма-Ата находится на высоте 800 м над уровнем моря. — Прим. «Чемпионата»), потому что наверняка можно заметить в каждом матче, когда подача точная, но даже не совсем сильная, её очень трудно отбить. Так что вы не должны подавать на полную силу – в сравнении с турниром в Шанхае, например. И, конечно, когда не бьёте в полную силу, можете попасть бо́льшим количеством мячей. И это случилось в нашем матче, потому что он тоже попадал на уровне 75%, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.