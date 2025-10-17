Скидки
Медведев — о вылете топ-игроков в Алма-Ате: некоторые парни, возможно, устали

Медведев — о вылете топ-игроков в Алма-Ате: некоторые парни, возможно, устали
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об уровне турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), отметив, что многие топ-игроки покинули соревнования из-за усталости, накопившейся к концу сезона.

— С турнира уже вылетели высокие номера посева — Карен Хачанов и Флавио Коболли. Что вы можете сказать об уровне соревнований тут? Насколько осторожно готовитесь к следующим дням?
— Думаю, тут несколько причин. Во-первых, это конец сезона. Некоторые парни, возможно, устали. У кого-то, возможно, какие-то боли в разных частях тела. Да, мы все попробуем играть. Можем взять обезболивающее и играть. Но в таком случае уже не будем играть на 100%. Соперник может сыграть лучше — такое тоже может случиться. Особенно, как я говорил, здесь из-за высоты корт довольно быстрый. Поэтому Карен, например, вчера не позволил своему сопернику добраться даже до брейк-пойнта в первых двух сетах. Но он отдал одну подачу в третьем – и игра на этом закончилась. Это случается, вы всегда чувствуете, что есть шанс. Но как мы видели в Шанхае, это не всегда самое важное. Знаю, если играю хорошо, есть шанс выиграть этот турнир. И это то, что я буду стараться делать в следующих матчах, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

