Теннис Новости

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Осаке

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Осаке
17 октября в Осаке (Япония) прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-250. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Осаке (Япония). Полуфиналы:

  • Лейла Фернандес (Канада, 4) – Сорана Кырстя (Румыния);
  • Жаклин Кристиан (Румыния) – Тереза Валентова (Чехия, Q).

Турнир в Осаке проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. В финале турнира прошлого года она обыграла австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6:0, 6:4.

