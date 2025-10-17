Скидки
Теннис

Диана Шнайдер во второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA в одиночном разряде

Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер во второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA в одиночном разряде. Сегодня, 17 октября, в четвертьфинале соревнований в Нинбо (Китай) она одержала волевую победу над китаянкой Чжу Линь (219-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 15:05 МСК
Чжу Линь
219
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
2 		6 6
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Ранее Шнайдер выходила в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика), где стала чемпионкой.

За выход в финал «пятисотника» в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой, которая занимает 10-ю строчку рейтинга WTA. Соревнования в Нинбо проходят с 13 по 19 октября. Действующая чемпионка — Дарья Касаткина.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
