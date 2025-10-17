Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне: рад, что был не единственным топ-теннисистом, проигравшим Вашеро

Руне: рад, что был не единственным топ-теннисистом, проигравшим Вашеро
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением об уровне игры теннисистов в топ-100 рейтинга АТР, отметив, что победа монегаска Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае подтверждает этот тезис.

«То, что мы там увидели, само по себе говорит о глубине тура и о том, насколько всё сейчас ровно. Играть против соперника, не входящего в топ-100, может быть непросто, потому что ты не знаешь его стиль и нужно время, чтобы привыкнуть. В любом случае, я рад, что был не единственным топ-теннисистом, проигравшим Вашеро», – приводит слова Руне Punto De Break.

Руне играл с Вашеро на стадии 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае. Датчанин проиграл со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 4:6.

Материалы по теме
Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»
Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android