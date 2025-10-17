«Он может очень хорошо играть». Медведев — о предстоящем матче с Даквортом в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) с австралийцем Джеймсом Даквортом.

— Что думаете о вашем следующем сопернике Джеймсе Дакворте?

— Я его знаю. Он может очень хорошо играть. Мы встречались раньше только один раз, и я выиграл. Однако это было очень давно — в 2021 году. Он сегодня, я смотрел, очень круто обыграл Коболли. Значит, он здесь в форме. Если смогу подавать, показывать хороший теннис, то шансы будут. Постараюсь это сделать, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.Для теннисистов встреча на турнире в Алма-Ате станет второй в очной в карьере. Впервые Медведев и Дакворт встречались на турнире в Торонто (Канада) в 2021 году. Россиянин одержал победу в том матче со счётом 6:2, 6:4.