Паолини — о встрече с Бенчич в Нинбо: один из самых тяжёлых матчей в моей карьере

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась впечатлениями о четвертьфинальном матче турнира WTA-500 в Нинбо (Китай), в котором она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 5:7, 7:5, 6:3.

«Это был один из самых тяжёлых матчей в моей карьере, честно говоря. Знала, что она играет потрясающе, это замечательная теннисистка и очень хороший человек. Сегодня Белинда тоже заслуживала победы, так что матч был действительно трудным.

В начале у меня была ситуация, когда я не могла показать свой лучший теннис, но просто старалась держаться на корте как могла, так счастлива, что у меня это получилось», – сказала Паолини в интервью на корте после матча.

За выход в финал турнира Паолини поборется с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.