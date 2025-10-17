Скидки
Теннис

Паолини — о встрече с Бенчич в Нинбо: один из самых тяжёлых матчей в моей карьере

Паолини — о встрече с Бенчич в Нинбо: один из самых тяжёлых матчей в моей карьере
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась впечатлениями о четвертьфинальном матче турнира WTA-500 в Нинбо (Китай), в котором она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 5:7, 7:5, 6:3.

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 3
5 		7 6
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Это был один из самых тяжёлых матчей в моей карьере, честно говоря. Знала, что она играет потрясающе, это замечательная теннисистка и очень хороший человек. Сегодня Белинда тоже заслуживала победы, так что матч был действительно трудным.

В начале у меня была ситуация, когда я не могла показать свой лучший теннис, но просто старалась держаться на корте как могла, так счастлива, что у меня это получилось», – сказала Паолини в интервью на корте после матча.

За выход в финал турнира Паолини поборется с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

