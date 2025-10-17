«Выходя на корт, стараюсь об этом забыть». Паолини — об Итоговом турнире WTA

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о предстоящем матче с Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), а также о возможности отобраться на Итоговый турнир WTA.

«С Рыбакиной будет очень сложный матч: она действительно играет очень хорошо, у неё очень высокий уровень тенниса и отличная подача, поэтому будет тяжело. Но мы в полуфинале, так что это нормально.

Квалификация на Итоговый чемпионат WTA? Конечно, думаю, но, выходя на корт, стараюсь забыть об этом и сосредоточиться на том, что делаю, чтобы показать лучший результат. Разумеется, это у меня в голове, стараюсь мотивировать себя этим. Посмотрим, надеюсь, удастся квалифицироваться», — приводит слова Паолини SkySports.