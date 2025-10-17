«Были крутые ощущения». Медведев поделился воспоминаниями о первой победе в АТР-туре

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о воспоминаниях от первого матча, который он сыграл в рамках АТР-тура.

— Сегодня у вас 300-я победа на харде. А что вы помните о первой победе в ATP-туре?

— Первую победу прекрасно помню. Это был турнир в Хертогенбосхе [в 2016 году]. Я, кстати, туда возвращаюсь очень часто. А победил тогда Орасио Себальоса. По-моему, 6:4, 6:1 (на самом деле — 6:3, 6:1. — Прим. «Чемпионата»).

И помню, что он со мной даже разговаривал, когда уже закончил одиночную карьеру. Он, кстати, до сих пор очень круто играет в паре. И как-то случайно у нас с ним зашла речь, он сказал, что помнит, как приехал туда, а я тогда стоял где-то 270-м. И он отметил, что приехал, а сам на траве вроде не особо любил играть. Говорит, смотрит, что с квалифаером играет. Думает, нормально, достался кто-то непонятный, а я его обыграл легко. Но я-то потом хорошо заиграл. Так что были крутые ощущения. Кстати, потом следом был обидный матч с Маннарино, с которым мы потом сыграли ещё очень много раз. И было много подобных матчей, однако были и хорошие. Поэтому, в принципе, я много что помню про свою карьеру, у меня хорошие воспоминания, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.