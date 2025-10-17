Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 17 октября, счёт 2:1, 1/4 финала турнира в Стокгольме

Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Стокгольме
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (63-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 16:10 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 4
         
Томас Мартин Этчеверри
63
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. В её рамках Руне 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Этчеверри семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал Хольгер Руне поспорит с представителем Франции Уго Умбером, который занимает 25-ю строчку мирового рейтинга.

Календарь турнира в Стокгольме
Сетка турнира в Стокгольме
Материалы по теме
Руне: рад, что был не единственным топ-теннисистом, проигравшим Вашеро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android