Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Стокгольме
11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (63-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.
Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 16:10 МСК
11
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
63
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. В её рамках Руне 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Этчеверри семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в финал Хольгер Руне поспорит с представителем Франции Уго Умбером, который занимает 25-ю строчку мирового рейтинга.
