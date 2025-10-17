Музетти проиграл Мпетчи Перрикару в четвертьфинале турнира ATP-250 в Брюсселе

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). В четвертьфинале он уступил французу Джованни Мпетчи Перрикару (37-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:7 (8:10).

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Музетти четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетчи Перрикара 12 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале соревнований Мпетчи Перрикар встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой (17-й в рейтинге ATP).