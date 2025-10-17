Скидки
Теннис

Корентен Муте — Ян-Леннард Штруфф, результат матча 17 октября 2025, счёт 2:0, 1/4 финала турнира АТР-250 в Алма-Ате

Корентен Муте обыграл Штруффа в четвертьфинале турнира в Алма-Ате
Комментарии

41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), обыграв в матче 1/4 финала немца Яна-Леннарда Штруффа (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 17:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
98
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Муте выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести за матч. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 18 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Алма-Ате Корентен Муте сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

Сетка турнира в Алма-Ате
Календарь турнира в Алма-Ате
