Корентен Муте обыграл Штруффа в четвертьфинале турнира в Алма-Ате
41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), обыграв в матче 1/4 финала немца Яна-Леннарда Штруффа (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.
Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 17:10 МСК
98
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
41
Корентен Муте
К. Муте
Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Муте выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести за матч. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 18 брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира в Алма-Ате Корентен Муте сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.
