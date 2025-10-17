Корентен Муте обыграл Штруффа в четвертьфинале турнира в Алма-Ате

41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), обыграв в матче 1/4 финала немца Яна-Леннарда Штруффа (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Муте выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести за матч. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 18 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Алма-Ате Корентен Муте сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.