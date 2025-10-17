Определились полуфиналисты турнира АТР-250 в Алма-Ате

17 октября в Алма-Ате (Казахстан) прошёл пятый игровой день турнира категории АТР-250. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Полуфиналы:

Джеймс Дакворт (Австралия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 2);

(Россия, 2); Корентен Муте (Франция, 8) – Алекс Михельсен (США, 6).

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов. В финале турнира прошлого года он обыграл канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.