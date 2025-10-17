Скидки
Определились полуфиналисты турнира АТР-250 в Алма-Ате

Определились полуфиналисты турнира АТР-250 в Алма-Ате
17 октября в Алма-Ате (Казахстан) прошёл пятый игровой день турнира категории АТР-250. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Полуфиналы:

  • Джеймс Дакворт (Австралия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 2);
  • Корентен Муте (Франция, 8) – Алекс Михельсен (США, 6).

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов. В финале турнира прошлого года он обыграл канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Сетка турнира в Алма-Ате
Календарь турнира в Алма-Ате
