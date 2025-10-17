«Их очень сложно обыграть». Медведев — о конкуренции с Алькарасом и Синнером

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, насколько сложно конкурировать с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

— Тебя уже спрашивали про Six Kings Slam. Про мотивацию, почему поехал не туда, а сюда, в Алма-Ату. Там в финале снова оказались всё те же ребята: Синнер и Алькарас. Можешь объяснить, за счёт чего они в последние два сезона обыгрывают всех именно в решающий момент, на важных турнирах? Что нужно другим делать, чтобы с ними конкурировать?

— Ну, если говорить лёгким языком, они лучше. Ладно, по подаче ещё, может быть, где-то можно посоревноваться с ними. И то Синнер, допустим, подаёт очень классно. А принимают они как раз просто нереально. Я помню, когда играл с Алькарасом на Уимблдоне, он мне сначала проиграл. А второй матч я играл круто. Но куда ни подашь, везде проблемы. Если слева ещё как-то просто в длину принимает, то справа в любой момент может навылет принять, причём с первой подачи. То же самое в розыгрыше. Они совершенно по-разному играют, однако в любой момент вдруг откуда-то укороченная прилетит. И вообще, они мало ошибаются, сильнее бьют, чем все остальные.

В принципе, наверное, они быстрее бегают. Но там есть какой-нибудь де Минор, который может по скорости с ними поспорить. А у них есть всё в комплексе. То есть, наверное, каждый удар у них на уровне топ-5 в туре. Ну и попробуй их обыграть! Это очень тяжело, но иногда у некоторых получается, – ответил Медведев на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.