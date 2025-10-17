«Не думаю, что есть давление по этому поводу». Медведев — о периоде без титулов

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он относится к тому факту, что в последний раз выигрывал титул чемпиона турнира АТР в 2023 году. Медведев одержал победу в финале «Мастерса» в Риме, обыграв датчанина Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.

— 125 недель назад вы выиграли последний титул на уровне ATP – в Риме. Вы чувствуете, что пора уже эту тему закрывать?

— Ну, это как бы всегда 50 на 50. Потому что, допустим, в прошлом году я играл в финале в Австралии, в финале в Индиан-Уэллсе, в полуфинале в Майами. То есть, если бы в тот момент, когда был, скажем так, на коне, я бы где-то вдруг сыграл АТР-250, я бы его забрал. То есть для меня нет такого, что сейчас где-то прямо гонюсь за титулами. Я прежде всего гонюсь за хорошей игрой, хорошим уровнем тенниса. И сейчас его как раз набираю. И, соответственно, знаю, что, когда набираю этот уровень, то победы могут прийти, в принципе, в любом формате турнира. Сейчас в Шанхае было очень недалеко до этого. Поэтому я не думаю, что у меня есть какое-то давление по этому поводу. Опять же, если это будет «Мастерс» или «Большой шлем», то будет здорово. Но давления нет. Если это мне поможет в игре здесь, то буду очень рад, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.