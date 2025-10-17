Скидки
Мпетчи Перрикар мячом с подачи разбил стакан болельщицы на трибуне на турнире в Брюсселе

Мпетчи Перрикар мячом с подачи разбил стакан болельщицы на трибуне на турнире в Брюсселе
Комментарии

37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия) с подачи мячом разбил стакан болельщицы на трибуне.

Брюссель. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8
6 		7 10
         
Джованни Мпетчи Перрикар
37
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В четвертьфинале соревнований Мпетчи Перрикар обыграл восьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Победа над Лоренцо стала для Джованни второй над игроком из топ-10 в сезоне и карьере. Ранее на «Мастерсе» в Шанахе (Китай) он обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5.

В полуфинале турнира в Брюсселе француз встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой (17-й в рейтинге ATP).

