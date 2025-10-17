Мпетчи Перрикар мячом с подачи разбил стакан болельщицы на трибуне на турнире в Брюсселе
Поделиться
37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия) с подачи мячом разбил стакан болельщицы на трибуне.
Брюссель. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
8
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 8
|
|7 10
37
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
В четвертьфинале соревнований Мпетчи Перрикар обыграл восьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Победа над Лоренцо стала для Джованни второй над игроком из топ-10 в сезоне и карьере. Ранее на «Мастерсе» в Шанахе (Китай) он обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5.
В полуфинале турнира в Брюсселе француз встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой (17-й в рейтинге ATP).
Комментарии
- 17 октября 2025
-
21:04
-
20:54
-
20:25
-
20:17
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:35
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:44
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:42
-
17:33
-
17:28
-
17:15
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:36
-
16:05
-
15:50
-
15:43
-
15:41
-
15:31
-
15:01
-
15:00
-
14:46
-
14:27