Мпетчи Перрикар мячом с подачи разбил стакан болельщицы на трибуне на турнире в Брюсселе

37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия) с подачи мячом разбил стакан болельщицы на трибуне.

Фото: Скриншот из трансляции

В четвертьфинале соревнований Мпетчи Перрикар обыграл восьмую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Победа над Лоренцо стала для Джованни второй над игроком из топ-10 в сезоне и карьере. Ранее на «Мастерсе» в Шанахе (Китай) он обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5.

В полуфинале турнира в Брюсселе француз встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой (17-й в рейтинге ATP).