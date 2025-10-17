Скидки
Медведев рассказал, что необходимо делать для победы в матчах с Алькарасом и Синнером

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что необходимо делать, чтобы иметь возможность обыграть испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

— Что необходимо делать в матчах с Синнеро и Алькарасом?
— Нужно играть на уровне топ-5 в каждом ударе, причём именно в этом конкретном матче. Так, в принципе, сейчас и происходит. Когда люди, которые фавориты, проигрывают, это значит, что фаворит выдал не лучший матч. Иначе бы он, скорее всего, выиграл бы. Ну а тот, который не фаворит, значит, сыграл немножко лучше своих возможностей. И это нужно стараться делать. Нужно подавать лучше, чем обычно. Справа-слева пробивать лучше, чем обычно, и так далее, – ответил Медведев на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

