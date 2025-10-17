Медведев: мне неважно, в какое время играть, главное, что не в 11 утра

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, влияет ли на него факт, что его матчи турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) ставят на утреннюю программу.

— Ваши матчи пока попадают только в утреннюю программу. В вечернем слоте вы до сих пор ещё не были. Не мешает ли это в том смысле, что по европейскому времени это довольно рано? И не сбивает ли вас с толку то, что в это время ещё не так много болельщиков на трибуны приходит, как вечером?

— Мне кажется, что всё равно было много народа. Я, конечно, не видел этот стадион, где, скажем, каждое место забито, но всё равно очень много народа, поддержка тут классная. Это вопрос всегда очень активный — много нюансов: на турнирах они учитывают, играет человек пару или не играет, что там у него на следующий день. Единственное, наверное, сегодня больше ATP настаивала на том, чтобы я играл вторым, а не третьим. Это немного странно, потому что они бы совершенно спокойно могли поставить матч, который идёт за нами, вторым. А Муте играет в семь. Но тут нет сильной разницы, если бы он играл, допустим, в 23 часа. Было, конечно, неожиданно, что такое расписание. Но, в принципе, это не так важно. Рад, что победил. И вообще мне неважно, в какое время играть. Главное, что не в 11 утра. В 11 очень не люблю играть. Для меня главное, что не в 11, а остальное не слишком важно, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.