«Постараться набрать побольше очков». Медведев — о цели на остаток сезона

«Постараться набрать побольше очков». Медведев — о цели на остаток сезона
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какую цель он ставит себе до конца сезона, отметив, что постарается набрать достаточное количество очков, чтобы попасть на Итоговый турнир АТР в Турине (Италия).

— Чувствуешь, что набираешь обороты? Ты говорил вчера про первый матч, что как будто бы тяжело у тебя шло. Можно сказать, что ко второму матчу ты чуть-чуть набрал обороты и включился в эту борьбу за хорошее место в Чемпионской гонке?
— Не думаю, что прямо включился, потому что там надо, если не ошибаюсь, играть хотя бы в финале Берси. Это, конечно, всегда возможно, но это в каком-то смысле не может быть целью, потому что это слишком большое давление. То есть, конечно, понятное дело, играю на каждом турнире. И даже несмотря на то что у меня давно нет титулов, играю, чтобы победить. Будь то Шанхай, Пекин, Ханчжоу или сейчас Алма-Ата. И если смогу сделать вот что-то сумасшедшее в Вене и потом в Берси, это будет круто! Если я каким-то образом, каким-то чудом залечу в Турин. Но такой цели у меня именно сейчас нет. Цель сейчас — постараться набрать побольше очков. Может быть, кто его знает, зацепиться, допустим, за 11-е место или какое-то 10-е место в конце сезона. Это уже было бы очень хорошо. Если будет лучше, вообще супер. А по матчу — да, действительно, сегодня он получился лучше, чем вчера. И по самочувствию себя ощущал лучше. Поэтому надеюсь, что завтра будет ещё лучше, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

