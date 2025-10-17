Скидки
Стендап-комик Филипп Воронин: готов сыграть Янника Синнера, если Уилл Смит не сможет

Стендап-комик Филипп Воронин: готов сыграть Янника Синнера, если Уилл Смит не сможет
Комментарии

Российский стендап-комик Филипп Воронин пошутил, что мог бы сыграть четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, если актёр Уилл Смит не сможет.

Фото: Из личного архива Филиппа Воронина

«Готов сыграть Янника Синнера, если Уилл Смит не сможет», — написал Воронин в социальных сетях.

Ранее Синнер заявил, что Смит мог бы сыграть его в фильме. Актёр опубликовал фотографию, на которой его лицо прифотошоплено к фото Янника с чемпионским титулом Уимблдона-2025 и согласился с предложением итальянца.

На этой неделе Янник Синнер играет на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале он встретится с шестикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом.

