Шнайдер — о матче с Линь: были моменты, когда я могла опустить руки

Шнайдер — о матче с Линь: были моменты, когда я могла опустить руки
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала свою победу над китаянкой Чжу Линь в четвертьфинале турнира WTA-500 в Нинбо (2:6, 6:3, 6:1).

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 15:05 МСК
Чжу Линь
219
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
2 		6 6
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Я горжусь собой. Да, болельщики не были сегодня на моей стороне. Было сложнее оставаться сфокусированной. Были моменты в сегодняшнем матче, когда я могла действительно опустить руки… Она играла невероятно в первом сете, во втором я просто себе сказала использовать все возможные моменты и у меня получилось», – сказала Шнайдер в интервью на корте после матча.

За выход в финал турнира в Нинбо Шнайдер поборется с соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.

