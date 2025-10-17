Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Брюсселе
13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). В четвертьфинале он обыграл американца Элиота Спиццирри (111-й в мире) со счётом 6:2, 7:6 (8:6).
Брюссель. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 19:40 МСК
111
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
13
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Оже-Альяссим 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Спиццирри пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
За выход в финал Оже-Альяссим поспорит с победителем матча Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
