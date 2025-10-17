Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссм — Элиот Спиццирри, результат матча 17 октября, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Брюсселе

Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Брюсселе
Комментарии

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). В четвертьфинале он обыграл американца Элиота Спиццирри (111-й в мире) со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Брюссель. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 19:40 МСК
Элиот Спиццирри
111
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 6
6 		7 8
         
Феликс Оже-Альяссим
13
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Оже-Альяссим 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Спиццирри пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За выход в финал Оже-Альяссим поспорит с победителем матча Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Календарь турнира в Брюсселе
Сетка турнира в Брюсселе
Материалы по теме
Фото
Мпетчи Перрикар мячом с подачи разбил стакан болельщицы на трибуне на турнире в Брюсселе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android