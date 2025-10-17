Скидки
«Было действительно тяжело». Руне — о физических проблемах в 1/4 финала в Стокгольме

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о своём самочувствии после выхода в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В 1/4 финала датчанин обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 16:10 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 4
         
Томас Мартин Этчеверри
63
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

«Не очень хорошо [чувствую себя]. Очень рад, что сумел закончить матч, честно говоря. Не справился бы без вас, замечательных болельщиков, так что большое спасибо, вы действительно очень помогли мне сегодня. Мне было действительно тяжело, как вы видели по моей левой ноге, но энергия от вас была особенной.

Сначала мне нужно восстановиться, посмотрим. Надеюсь быть готовым. Мы сделаем всё, чтобы привести тело в порядок, надеюсь, буду на месте», — сказал Руне в интервью на корте.

