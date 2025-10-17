Янник Синнер описал идеального теннисиста, выделив лучшего игрока в семи категориях

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер описал своего идеального теннисиста. Синнер упомянул американца Джона Иснера, испанцев Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и ни разу не назвал себя.

Подача: Джон Иснер (США).

Форхенд: Карлос Алькарас (Испания).

Бэкхенд: Новак Джокович (Сербия).

Удар с лёта: Роджер Федерер (Швейцария).

Ментальная сила: Рафаэль Надаль (Испания).

Теннисный интеллект: Алькарас или Федерер.

Работа ног: Джокович, — приводит слова Синнера We Love Tennis.

На этой неделе Синнер играет на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале он встретится с шестикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом.