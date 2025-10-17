Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: результаты матчей 17 октября

Сегодня, 17 октября, в Нинбо (Китай) продолжились матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей пятого игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 1/4 финала. Результаты встреч на 17 октября:

(Россия, 7) – Чжу Линь (Китай, WC) – 2:6, 6:3, 6:1. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Айла Томлянович (Австралия, Q) – 6:2, 6:0;

(Россия, 4) – Маккартни Кесслер (США, LD) – 6:3, 6:3; Жасмин Паолини (Италия, 2) – Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – 5:7, 7:5, 6:3;

Турнира в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.