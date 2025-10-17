Каспер Рууд обыграл Себастьяна Корду в четвертьфинале турнира в Стокгольме

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале он обыграл американца Себастьяна Корду (60-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. В её рамках Рууд 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Корды 14 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

За выход в финал соревнований в Стокгольме Каспер Рууд поспорит с победителем матча Элиас Имер (Швеция) — Денис Шаповалов (Канада).