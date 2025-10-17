Скидки
Каспер Рууд — Себастьян Корда, результат матча 17 октября, счёт 2:1, 1/4 финала турнира в Стокгольме

Каспер Рууд обыграл Себастьяна Корду в четвертьфинале турнира в Стокгольме
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале он обыграл американца Себастьяна Корду (60-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 19:40 МСК
Себастьян Корда
60
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 5 		6 6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. В её рамках Рууд 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Корды 14 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

За выход в финал соревнований в Стокгольме Каспер Рууд поспорит с победителем матча Элиас Имер (Швеция) — Денис Шаповалов (Канада).

