Турнир АТР-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей 17 октября

Сегодня, 17 октября, продолжился розыгрыш основной сетки турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). 1/4 финала:

Джеймс Дакворт (Австралия, Q) – Флавио Коболли (Италия, 3) – 6:3, 6:2;

Даниил Медведев (Россия, 2) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 7:5, 6:2;

Алекс Михельсен (США, 6) – Синтаро Мочизуки (Япония, LD) – 6:3, 3:6, 6:2;

Корентен Муте (Франция, 8) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 7:5.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.