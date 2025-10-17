Скидки
Шнайдер — о предстоящем матче с Александровой: она сейчас в «огне» и играет уверенно

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира WTA-500 в китайском Нинбо с соотечественницей Екатериной Макаровой.

«Это будет тяжелый матч. Мы играли с ней в Мексике и она проводит невероятный сезон. Она определенно в огне сейчас и показывает достаточно уверенно играет. Это будет крутая битва и я постараюсь оставить все свои силы на корте», – сказала Шнайдер в интервью на корте после четвертьфинального матча турнира.

Вторую путёвку в финальный матч соревнований разыграют казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и итальянка Жасмин Паолини.

Турнира в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.

