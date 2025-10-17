Шнайдер — о предстоящем матче с Александровой: она сейчас в «огне» и играет уверенно
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира WTA-500 в китайском Нинбо с соотечественницей Екатериной Макаровой.
Нинбо. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Это будет тяжелый матч. Мы играли с ней в Мексике и она проводит невероятный сезон. Она определенно в огне сейчас и показывает достаточно уверенно играет. Это будет крутая битва и я постараюсь оставить все свои силы на корте», – сказала Шнайдер в интервью на корте после четвертьфинального матча турнира.
Вторую путёвку в финальный матч соревнований разыграют казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и итальянка Жасмин Паолини.
Турнира в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.
