«Давно не виделись». Арина Соболенко и Паула Бадоса встретились в Дубае

«Давно не виделись». Арина Соболенко и Паула Бадоса встретились в Дубае
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко в Дубае встретилась с подругой испанской теннисисткой Паулой Бадосой в Дубае (ОАЭ). Спортсменки поделились фотографиями в социальных сетях.

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

Фото: Из социальных сетей Паулы Бадосы

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

«На встрече с кем-то особенным. Давно не виделись. Наконец-то она вернулась», — написала Соболенко.

Ранее Паула Бадоса снялась с турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) из-за травмы. До этого испанская теннисистка не смогла продолжить матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Арина Соболенко выступит на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

