Главная Теннис Новости

Циципас назвал количество титулов на ТБШ, которое завоюют за карьеру Синнер и Алькарас

Комментарии

24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением, какое количество турниров потенциально смогут выиграть испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер к окончанию своих профессиональных карьер.

«Я не силён в прогнозах. Просто скажу, что мы увидим, как Янник и Карлос выиграют ещё много титулов «Большого шлема». Почти уверен, что они закончат свои карьеры с более чем десятью титулами «Большого шлема», – приводит слова Циципаса Punto De Break.

По состоянию на октябрь 2025 года в активе у Алькараса шесть титулов чемпиона турниров «Большого шлема», два из которых он завоевал в текущем сезоне. Синнер является четырёхкратным чемпионом мэйджоров.

Новости. Теннис
