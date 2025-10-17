Скидки
Алехандро Давидович-Фокина — Рафаэль Коллиньон

Давидович-Фокина не смог выйти в полуфинал турнира в Брюсселе, уступив Коллиньону
Комментарии

20-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). В четвертьфинале он уступил бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (90-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Брюссель. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 21:40 МСК
Рафаэль Коллиньон
90
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		1
         
Алехандро Давидович-Фокина
20
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Давидович-Фокина пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Коллиньона 12 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финал Рафаэль Коллиньон поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Календарь турнира в Брюсселе
Сетка турнира в Брюсселе
