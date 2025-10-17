Давидович-Фокина не смог выйти в полуфинал турнира в Брюсселе, уступив Коллиньону

20-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). В четвертьфинале он уступил бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (90-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Давидович-Фокина пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Коллиньона 12 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финал Рафаэль Коллиньон поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.