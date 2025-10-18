«Просто феноменально». Хенмэн — об уровне игры Карлоса Алькараса

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн выразил восхищение уровнем игры шестикратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Я провёл с ним некоторое время на Кубке Лэйвера и не мог быть более впечатлён им — не только как игроком, но и как человеком. Его отношение, энергия, ценности на корте и вне его — просто высочайшего уровня. Он действительно поднял свой уровень. Посмотрите, как развилась игра Алькараса — это просто феноменально.

Я думаю, в каком-то смысле то, что сделали Федерер, Надаль и Джокович, выиграв 20, 22 и 24 титула «Большого шлема», — это почти исказило восприятие для других игроков. Если вспомнить таких, как Стефан Эдберг, Борис Беккер, Джон Макинрой, Матс Виландер, Джимми Коннорс — они ведь тоже легенды игры.

А теперь у нас есть Алькарас, у которого уже шесть титулов в таком юном возрасте, и люди спрашивают, сможет ли он выиграть двадцать. На данном этапе это почти несправедливый вопрос.

Когда я сам играл, и Пит Сампрас достиг отметки в 14 титулов, я бы поставил всё, что угодно, что никто не превзойдёт этот результат. Но трое сделали это — и посмотрим, сколько выиграют Алькарас и Синнер», – приводит слова Хенмана Tennis 365.