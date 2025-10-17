Скидки
Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Брюсселе

Сегодня, 17 октября, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). 1/2 финала:

  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 3);
  • Рафаэль Коллиньон (Бельгия, WC) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).

В четвертьфинале соревнований Джованни Мпетчи Перрикар обыграл первого сеяного итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:4, 7:6 (10:8). Рафаэль Коллиньон на этом же этапе оказался сильнее четвёртого сеяного испанца Алехандро Давидович-Фокина (7:6 (7:5), 6:1). Иржи Легечка вышел в 1/2 финала после снятия Бенжамена Бонзи (6:7 (8:10), 6:1, 4:1 (отказ), а Феликс Оже-Альяссим обыграл Элиота Спиццирри (6:2, 7:6 (8:6).

