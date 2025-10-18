«И чё ты хочешь? Иди сюда!» Шаповалов на русском повздорил со зрителем в Стокгольме

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов в начале второго сета по ходу четвертьфинального матча на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция) на русском языке поругался с болельщиком.В 1/4 финала в Стокгольме Шаповалов играет со шведом Элиасом Имером.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Пошёл ты! Пошёл ты! (машет ракеткой). И чё? И чё? И чё ты хочешь? Иди сюда (показывает жестом)!» — прокричал Шаповалов, после чего начал требовать у судьи вывести болельщика.

Что именно спровоцировало теннисиста неизвестно. Шаповалов женат на бывшей шведской теннисистке Мирьям Бьёрклунд и, возможно, понимает язык.

Победитель матча в полуфинале соревнований в Стокгольме встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом.