Шаповалов в первом и втором сете 1/4 финала в Стокгольме брал медицинский перерыв
23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов по ходу четвертьфинального матча со шведом Элиасом Имером (243-й в рейтинге) на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) дважды брал медицинский перерыв из-за проблем со спиной.
Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
243
Элиас Имер
Э. Имер
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 3
|3
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Фото: Скриншот из трансляции
Канадец запросил тайм-аут в первом сете при счёте 5:4. Ему оказали помощь вне корта. Шаповалов выиграл партию со счётом 6:4. Во втором сете к Шаповалову вышел физиотерапевт и сделал массаж спины во время смены сторон. Имер перевёл матч в решающей сет, обыграв Дениса на тай-брейке (7:6 (7:3)).
Победитель матча Денис Шаповалов — Элиас Имер в полуфинале соревнований в Стокгольме встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом.
