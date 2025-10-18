Скидки
Шаповалов в первом и втором сете 1/4 финала в Стокгольме брал медицинский перерыв

Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов по ходу четвертьфинального матча со шведом Элиасом Имером (243-й в рейтинге) на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) дважды брал медицинский перерыв из-за проблем со спиной.

Стокгольм. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Элиас Имер
243
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 1
6 		6 3 3
         
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Канадец запросил тайм-аут в первом сете при счёте 5:4. Ему оказали помощь вне корта. Шаповалов выиграл партию со счётом 6:4. Во втором сете к Шаповалову вышел физиотерапевт и сделал массаж спины во время смены сторон. Имер перевёл матч в решающей сет, обыграв Дениса на тай-брейке (7:6 (7:3)).

Победитель матча Денис Шаповалов — Элиас Имер в полуфинале соревнований в Стокгольме встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Новости. Теннис
